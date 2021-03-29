Мутации COVID-19 будут провоцировать новые эпидемии, — Радуцкий

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий убеждён, что многочисленные мутации коронавируса будут и дальше провоцировать пики заболеваемости, а массовая вакцинация не сможет полностью остановить циркуляцию вируса.

Об этом Радуцкий заявил в Фейсбук, информируют Экономические новости.

Радуцкий убежден, что украинцам необходимо научиться жить в условиях повышенных рисков и эпидемически сложной ситуации.

Нардеп полагает, что «мутирующий вирус будет и дальше провоцировать рост заболеваемости и пиковые нагрузки на медицинскую систему страны, а массовая вакцинация населения не является гарантией того, что вирус перестанет циркулировать».

Радуцкий призывает власти и украинский бизнес решать вызовы, спровоцированные пандемией, с учетом долгосрочной перспективы. Поскольку, по мнению нардепа, необходимо выработать алгоритм, при котором бизнес сможет адаптироваться к новым реалиям. Это касается работы предприятий торговли, общественного питания и других сфер и направлений бизнеса.

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По мнению народного депутата, необходимо продумать алгоритм работы в новой эпидемической реальности.

Как пример, Радуцкий привёл торгово-развлекательные центры, отметив, что «большое скопление людей существенно повышает риски инфицирования, поэтому необходимо разработать и внедрить новые правила работы», которые позволят минимизировать риски при этом не останавливая работу бизнеса в стране в целом.