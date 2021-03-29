Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом из снимков, сделанных во время пандемии COVID-19

Главная » Последние новости » Новости общества » Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом из снимков, сделанных во время пандемии COVID-19 Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом из снимков, сделанных во время пандемии COVID-19

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Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, выпустила книгу фотопортретов, сделанных во время изоляции Британии от COVID-19, которая, по ее словам, обеспечит долговременный отчет о пандемии.

Кейт, которая является супругой принца Уильяма, внука королевы и второго в очереди на престол, начала проект с Национальной портретной галереей в прошлом году, приглашая людей присылать фотографии, сделанные во время первой в Великобритании изоляции от коронавируса. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Судейская коллегия, в которую входила Кейт, выбрала 100 портретов из более чем 31 000 работ, которые были показаны на цифровых и общественных выставках до того, как книга была анонсирована.

«Посредством «Hold Still» я хотела использовать силу фотографии для создания долговременной записи того, что мы все пережили, — чтобы запечатлеть истории отдельных людей и задокументировать важные моменты для семей и сообществ, как мы переживаем пандемию», — написала Кейт во введении к книге.

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Книга под названием «Оставайтесь на месте: портрет нашей нации в 2020 году» будет доступна в продаже с 7 мая, ровно через год после начала проекта. Выручка будет разделена между Национальной портретной галереей и британской благотворительной организацией Mind.

Ранее Экономические новости сообщали, что Кейт Миддлтон в кружевном пальто посетила самое особенное место в ее жизни. 39-летняя Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, посетили Вестминстерское аббатство — готическую церковь, где на данный момент проводится вакцинация жителей Великобритании от коронавируса. Это место особенное для них тем, что здесь почти 10 лет назад состоялась их свадьба. На мероприятии супружеская пара пообщалась с медицинскими работниками и пациентами.