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В Украину пришла оттепель, — синоптики

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В Украину пришло потепление. Теплый воздушный фронт, согласно прогнозу синоптиков, пришел к нам с юго-запада Европы.

Синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице сообщила, что в Украину пришла оттепель. Уже сегодня, 29 января, почти на всей территории страны ожидается потепление. Столбики термометров поднимутся до +4, на юге воздух прогреется до +9, а в Крыму потеплеет до +12, информирует enovosty.com/news.

Морозная погода пока сохранится на востоке. В Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается 0-3 градуса мороза. Согласно прогнозу Диденко, в северных и центральных регионах возможны осадки в виде мокрого дождя или снега.

Синоптик также сообщила, что потепление задержится у нас до первых февральских дней.

В Укргидрометцентре заявили, что тепло пришло в нашу страну с юго-запада Европы. Несмотря на повышение температуры, в Украине все же будет пасмурно и довольно сыро. Ночью и утром в большинстве областей будет туманно, а на дорогах возможен гололед. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

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В столице сегодня ожидается небольшой снег, днем возможен дождь. Ночью похолодает до 2-4 градусов мороза, днем потеплеет до +3. Водителей призывают быть осторожными: на киевских дорогах возможен гололед.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 21

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