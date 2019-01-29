В Украину пришла оттепель, — синоптики

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украину пришла оттепель, - синоптики В Украину пришла оттепель, - синоптики

Закрыть Отправить

В Украину пришло потепление. Теплый воздушный фронт, согласно прогнозу синоптиков, пришел к нам с юго-запада Европы.

Синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице сообщила, что в Украину пришла оттепель. Уже сегодня, 29 января, почти на всей территории страны ожидается потепление. Столбики термометров поднимутся до +4, на юге воздух прогреется до +9, а в Крыму потеплеет до +12, информирует enovosty.com/news.

Морозная погода пока сохранится на востоке. В Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается 0-3 градуса мороза. Согласно прогнозу Диденко, в северных и центральных регионах возможны осадки в виде мокрого дождя или снега.

Синоптик также сообщила, что потепление задержится у нас до первых февральских дней.

В Укргидрометцентре заявили, что тепло пришло в нашу страну с юго-запада Европы. Несмотря на повышение температуры, в Украине все же будет пасмурно и довольно сыро. Ночью и утром в большинстве областей будет туманно, а на дорогах возможен гололед. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Читайте: В Украине меняют валютные правила: что изменится

В столице сегодня ожидается небольшой снег, днем возможен дождь. Ночью похолодает до 2-4 градусов мороза, днем потеплеет до +3. Водителей призывают быть осторожными: на киевских дорогах возможен гололед.