В Украине 3 февраля начнется регистрация на ВНО: подробности

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На сайте Украинского центра оценивания качества образования сообщается, что в Украине 3 февраля начнется регистрация на ВНО

На сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) сообщается, что в Украине 3 февраля начнется регистрация на ВНО. Регистрация будет проходить с 3 февраля по 24 марта, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что комплекты необходимых регистрационных документов учащихся для прохождения ВНО учебные заведения могут присылать до 17 марта. Для успешной регистрации необходимо оформить регистрационную карточку, подготовить необходимый пакет документов и отнести его в региональный центр.

В региональных центрах все регистрационные документы обрабатываются в порядке очереди по мере поступления. Обработка документов длится не более 10 рабочих дней. В УЦОКО подчеркнули, что подтверждением регистрации участия в ВНО является Сертификат внешнего независимого оценивания, который направляется по почте участнику ВНО

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