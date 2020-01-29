В Сумах полиция задержала псевдоминера (ВИДЕО)

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В Сумах полиция задержала псевдоминера, который сообщил о минировании из-за того, что ему «все надоело».

В Сумах полицейские вычислили псевдоминера уже через несколько часов после звонка о «минировании» моста. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, информирует enovosty.com/news.

Проверять информацию о минировании мостов начали сразу правоохранители нескольких отделов полиции области, поскольку в сообщении не было указано, какой именно мост заминирован. А на автодороге в харьковском направлении таких насчитывается несколько.

В результате обследования мостов в областном центре, Тростянецком и Ахтырском районах работниками взрыво-технической и кинологической служб ГУНП факт заминирования не подтвердился.

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Одновременно с поиском взрывчатки полиция вела розыск и мужчины, который сообщил о минировании. Через несколько часов псевдоминер был задержан. «Минером» оказался 55-летний житель села Верхняя Сыроватка Сумского района. Человек злоупотребляет спиртным. По словам задержанного, сообщить о минировании он решил из-за того, что ему «все надоело». Во время проведения обыска в его доме следователи изъяли телефон, с которого и было сообщено о заминировании.