СБУ разоблачила российскую «ботоферму», которая занималась «минированием» и фейками

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «ботофермы», которая рассылала анонимные сообщения о «минировании» объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «ботофермы», организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, информирует enovosty.com/news.

По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества участники группировки распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам путем распространения недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине.

«Ботоферму» также использовали и для рассылки анонимных сообщений о «минировании» объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

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Во время обыска по месту расположения «ботофермы» в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей. Лица организаторов установлены. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.