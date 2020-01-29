Милованов рассказал о влиянии смертельного коронавируса из Китая на экономику Украины

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Тимофей Милованов сообщил, что украинская экономика не ощутит негативного влияния ситуации в Китае

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что украинская экономика в ближайшем будущем не ощутит негативного влияния вспышки китайского коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Министр сообщил, что, в первую очередь, эффект от распространения вируса должна ощутить туристическая отрасль. Но в Украине на эту отрасль приходится 2% ВВП, поэтому у нас влияние вируса на экономику страны будет низким.

Туроператоры, работающие с Китаем, могут понести определенные затраты, связанные с эвакуацией. Однако в общем на экономику влияние вируса будет минимальным

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Милованов также не ожидает негативного влияния распространения вируса на товарооборот между странами. Министр подчеркнул, что, на сегодняшний день, Украина сняла несколько барьеров для осуществления экспорта из Китая. Поэтому Украина успешно повышает товарооборот с Китаем.