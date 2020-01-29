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Китайский коронавирус: история украинца из эпицентра событий (ВИДЕО)

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Виталий Клак, украинец, который проживает в Китае уже около четырёх лет, поделился подробностями о сложившейся ситуации с коронавирусом внутри страны в эксклюзивном интервью для «Экономических новостей».

Виталий Клак, наш соотечественник, который около четырёх лет живет и работает в Китае, рассказал как живётся в городе Гуанчжоу, который как и ряд других китайских городов находится в зоне карантина, какие меры предпринимают китайские власти внутри страны во избежание дальнейшего распространения вируса, а также поделится официальной статистикой по заболеваемости и смертности от коронавируса в Китае, информирует enovosty.com/news.

Виталий рассказал, что внутри страны есть определенное напряжение в связи с распространением вируса, люди боятся заразиться и с большой опаской и подозрением относятся друг к другу. Но, по его мнению, больше паники наблюдается все же в социальных сетях и зарубежных СМИ, нежели внутри страны.

«Я скажу, что все напуганы. Все смотрят друг на друга и обходят стороной особенно, если кто-то ходит без маски. Но, если честно, паники больше в Instagram и в зарубежных новостях, чем в самом Китае», — отметил он.

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Виталий также прокомментировал ситуацию в эпицентре вспышки вируса — городе Ухань, назвав ее крайне тяжелой.

Виталий рассказал о том, что в первые дни распространения вируса, официальные власти города Ухань замалчивали ситуацию, не желая портить празднование нового года. Но одному репортёров из Гонконга удалось собрать информацию о реальном положении дел и придать ее огласке. Только после публикации высшие должностные чины узнали о реальном положении дел в городе Ухань и начались предприниматься активные действия по локализации проблемы.

На сегодняшний день город Ухань полностью изолирован от внешнего мира, но информация о тяжелом положении дел регулярно просачивается оттуда.

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Основной проблемой, по мнению Виталия, является недостаток медицинского персонала в мёдучреждениях, а также дефицит медицинских препаратов и средств защиты (дезинфекторов и масок для лица).

В популярной среди местных жителей соцсети «Вивчат» распространяются видео из города Ухань, где врачи не сдерживая эмоций, практически на грани нервного срыва, жалуются на то, что истощены работой по 16 часов в сутки и огромным наплывом больных. Так, в течении суток на одного врача приходится от 800 до 1000 пациентов. Уехать из города они также не могут.

На вопрос журналиста прокомментировать предположения и версии о возникновении вируса, которые циркулируют внутри страны, Виталий ответил: «Власти Китая подтверждают то, что этот вирус был передан посредством животных. Все знали, что есть полулегальный рынок, где продают животных. Что именно продавали, власти не знали или закрывали на это глаза. Официальные источники склоняются к тому, что этот вирус спровоцировали летучие мыши. Также циркулирует версия среди жителей Китая, что вирус появился от употребления в пищу змей. Точных фактов никто не знает и, полагаю, не узнаёт, поскольку власти не откроют истинные источники происхождения вируса.
Даже существует версия, что вирус распылили в связи с экономическим противостоянием Америки и Китая. И вирус направлен исключительно на китайцев, чтобы подорвать экономику страны», — отметил Виталий.

Не удалось обойти вопрос с посылками из Китая и бананами, которые украинцы боятся употреблять в пищу в связи с коронавирусом. Виталий отметил, что не стоит бояться есть бананы и получать посылки из Китая, поскольку вирус передаётся от человека к человеку и он не может долго выжить вне организма человека или животного.

Также наш соотечественник коснулся и мер безопасности внутри страны, к которым вынуждены прибегать китайские власти. В частности, в городах находящихся под карантином, запрещено выходить в общественные места без масок. Власти настоятельно рекомендуют не выходить на улицу без надобности. А тех, кто не выполняет рекомендации, полиция останавливает и отправляет обратно домой. Для тех жителей Китая, кто прибыл из Ухани ещё до объявления карантина, в случае недомогания, разрешено вызывать мёдперсонал на дом.

Фактически, нормальная жизнь в Китае приостановлена, особенно в тех городах, которые находятся в зоне карантина. Жители этих городов и населённых пунктов не работают и практически постоянно находятся дома.

«Власти, максимально пытаются снизить физический контакт между людьми. Я выкладывал видео, где полиция арестовала человека, который был без маски в автобусе. Также есть видео, как охранник выбрасывает человека без маски из метро. Насколько я понимаю, что существуют строгие правила о необходимости носить маску и власти контролируют выполнение этого правила», — подчеркнул Виталий.

В завершении он выразил надежду, что вначале февраля истинная картина по заболеваемости будет ясна, поскольку по заявлению местных властей, у тех граждан, кто заразился коронавирусом, уже проявится клиническая картина и тогда можно говорить о масштабах бедствия.

Но не все так пессимистично, поскольку, по мнению Виталия, который ссылается на информацию в китайских СМИ, к концу февраля власти планируют победить вирус.

«Официальные власти Китая говорят о том, что к концу февраля вирус будет убит и все будет окей. А я в ближайшее время планирую сидеть дома и ни с кем не контактировать, сплошная изоляция, пока власти не найдут решение проблемы», — подытожил Виталий.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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