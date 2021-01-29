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Киберполиция блокировала канал сбыта конфиденциальной информации

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция блокировала канал сбыта конфиденциальной информации
 
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Киберполиция разоблачила киберпреступников, которые сбывали данные о пересечении гражданами украинской границы

Киберполиция Ивано-Франковской области совместно со следователями Косовского отдела полиции и работниками областного управления внутренней безопасности Нацполиции разоблачила киберпреступников, которые сбывали данные о пересечении гражданами украинской границы, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к несанкционированному сбыту информации причастны двое 30-летних мужчин — жители Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Киберпреступники в интернете, в частности, на платформах объявлений, размещали информацию о продаже баз данных о пересечении государственной границы Украины. В распоряжении злоумышленников были сведения о пересечении границы украинскими и иностранными гражданами, транспортными средствами, а также сроки их пребывания в стране.

Стоила одна база от 500 до 1500 гривен. Также правонарушители работали «на заказ». Правоохранители провели обыски в домах фигурантов. По результатам обысков были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и компьютерная техника. Сейчас полицейские проверяют работников таможенной и пограничной службы Украины на причастность к незаконному распространению информации с ограниченным доступом. Досудебное следствие продолжается.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 313

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