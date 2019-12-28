Уходящий год в Украине стал самым теплым за последние 138 лет

Главная » Последние новости » Новости общества » Уходящий год в Украине стал самым теплым за последние 138 лет Уходящий год в Украине стал самым теплым за последние 138 лет

Закрыть Отправить

2019 год установил в Украине новый рекорд. За всю историю метеонаблюдений (с 1881 года) не фиксировалось подобной среднегодовой температуры.

Пресс-центр Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщает, что 2019 год в Украине признан наиболее жарким за всю историю метеонаблюдений, информирует enovosty.com/news.

Специалисты передают, что с 1881 года не было зафиксировано более теплых 12 месяцев. Среднегодовая температура в Киеве в текущем году достигает 10,6 градусов. Это на 2,9 градуса больше признанной нормы (7,7 градусов).

Синоптики отметили, что 2019 год побил даже рекорд 2015 года, который до этого времени считался аномально теплым. Тогда среднегодовая температура составила 10,5 градусов.

Помимо этого, до сих пор не было замечено, чтобы каждый из 12 месяцев был теплее установленной нормы. Самым же жарким в Украине был июнь. Средняя температура составила 23,6 градусов. За весь период метеонаблюдений впервые в столице нашей страны в декабре потеплело до 15,2 градусов (19 декабря). Все предыдущие 137 лет в последний месяц года в Киеве температура никогда не повышалась до 15,1 градусов.

Читайте: В Киеве повторен декабрьский температурный рекорд

Отметим, что за весь период уходящего года в Украине зафиксировали 30 температурных рекордов.