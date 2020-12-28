Украина отправила в США РЛС Mineral-ME (ВИДЕО)

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Украина отправила в США многофункциональные военно-морские радиолокационные системы

Директор научно-исследовательского института «Квант-Радиолокация» Эдуард Касапов в эксклюзивном интервью Defense Express сообщил, что Украина поставила военным США многофункциональную военно-морскую радиолокационную систему. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Эдуард Касапов сказал, что Украина в прошлом году поставила в США РЛС Mineral-ME. «Вероятно, он им нужен для оценки противника, поскольку и России, и Китаю удалось начать производство непосредственных аналогов этой станции, что свидетельствует об актуальности продукта», — сказал Эдуард Касапов в интервью Defense Express.

Mineral-ME — это многофункциональная РЛС, предназначенная для самообороны, воздушного и надводного наблюдения, объемного поиска и наведения нескольких ракет.

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РЛС «Mineral-ME» имеет следующие функции:

рclass="tag" href="https://enovosty.com/tag/mineral-me" target="_blank">аннее обнаружение и сопровождение надводных целей;

автоматический прием и обработка информации о наземной обстановке с носителей, оснащенных сопряженными системами;

прием и обработка информации из внешних источников (командные автоматизированные системы управления, наблюдательные посты);

контроль совместных операций перевозчиков, оснащенных сопряженными системами и т.д.