Найден секретный тоннель нацистов

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Стало известно, что возле Мемориала Холокоста в Берлине обнаружили тоннель, которые строили нацисты, чтобы спрятаться в случаи бомбардировок. Его нашли строители во время подготовки участка под строительство нового дома. Сейчас тоннель изучают археологи.

Отмечается, что рабочие производили бурение и использовали датчики давления. Вдруг они наткнулись на толстый бетонный слой. Археологи отмечают, что длина тоннеля составляет 30 метров, а высота до двух метров. Ученые добавляют, что в тоннели есть неприятный запах воздуха, которому уже больше 70 лет, а также грибок, который пророс на подпорках из дерева, информирует enovosty.com/news.

Про это сооружение забыли после окончания Второй мировой войне. Добавим, что бункер, в котором застрелился Гитлер, расположен всего в несколько метрах от этого тоннеля.

Археологи отмечают, что больше 40 процентов этого сооружения разрушены, а вот остальные 60 процентов сохранились в отличном состоянии. Археолог Карина Вагнер отмечает, что тоннель вел к бункеру Министерства продовольствия и с/х Рейха. Добавим, что это сооружение почти полностью сгнило.