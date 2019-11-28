Виталий Кулик рассказал о перспективах приобретения Украиной российского газа

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В Швеции суд отклонил апелляцию Газпрома по иску Нафтогаза и теперь РФ придется выплатить Украине присужденные ранее $2,56 млрд

С вопросом относительно значения данного решения для Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику, информирует enovosty.com/news.

Виталий Кулик сообщает, что данное решение является очень положительным для Украины

«Это огромный плюс. И даже желательно не вступать в переговоры с Газпромом относительно прямых поставок, потому что мы уже обходились без российского газа и выживали. А сейчас снова начинать осуществлять поставки российского газа будет контрпродуктивным.

В то же время, существует озабоченность европейских потребителей, которые живут с российского газа и нуждаются в нашей газотранспортной системе. А вот Украине приобретать российский газ нельзя. Если власть на это пойдет, то это будет первый звоночек к тому, что она некомпетента», — сообщает Виталий Кулик

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