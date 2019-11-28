Ученые выдвинули новую теорию гибели неандертальцев

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Исследователи предположили, что вымирание неандертальцев не связано с предками современного человека.

Ученые из Лейденского университета выдвинули новое предположение относительно массового вымирания неандертальцев. Добавим, что до этого времени большинство историков считали, что причиной исчезновения этого вида было глобальное расселение сапиенсов и борьба за различные ресурсы, информирует enovosty.com/news.

Эксперты сформировали компьютерную симуляцию для групп от 50 до 1 тыс. неандертальцев. Конкуренция с сапиенсами не была включена в симуляцию. Несмотря на это вымирание все равно происходило.

Было замечено, что в каждой популяции присутствовали три роковых элемента:

— близкородственные связи,

— усиление конкуренции,

— случайные демографические процессы (отсутствие баланса между рождением и смертью, а также популяцией самцов и самок).

Таким образом ученые пришли к выводу, что вымирание неандертальцев было неизбежным. Для этого не нужны даже конкуренты. Исследователи также считают, что данному виду не повезло и в том, что их было довольно мало. Чтобы выжить при таком образе жизни и строении тела, неандертальцев должно было быть в разы больше.

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