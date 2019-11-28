Ученые выдвинули новую теорию гибели неандертальцев

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фотографии животных, сделанные в нужный момент

Все фото »

Новости общества

28.11.2019 г.
19:38Забыли отпустить: стало известно о жестоком произволе в колонии под Киевом
18:53Украина договорилась о сотрудничестве с Литвой по вопросам кибербезопасности, - Загороднюк
18:32СБУ задержала африканца, который пытался "кинуть" аграриев
18:06В Минюсте анонсировали массовое закрытие тюрем и сокращение персонала
17:17Виталий Кулик рассказал о перспективах приобретения Украиной российского газа
16:17Стала известна сумма убытков от мародерства россиян на кораблях
15:27Ученые выдвинули новую теорию гибели неандертальцев
Все новости общества

Аналитика

28.11.2019

Украинский оборонпром пойдет по рукам?

Украинский оборонпром пойдет по рукам?
Отечественный оборонпром в последнее время трясет не по-детски и непрерывно! Вначале - череда коррупционных скандалов с участием окружения Порошенко. ...
27.11.2019

Итоги дня: Удар по "Газпрому", газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского

Итоги дня: Удар по Газпрому, газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского
Украинцев может ожидать сюрприз с ценами на газ, Украина одержала победу над "Газпромом" в шведском суде, а Национальный банк Украины публично обвинил ...
26.11.2019

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на евробляхеров и конец эпохи офшоров
Зеленский срочно обратился к Кабмину из-за зарплат, президент Эстонии потроллила Зеленского оригинальным подарком, а силовики накрыли мощный наркокартель, ...

Последние новости

28.11.2019 г.
19:38 Забыли отпустить: стало известно о жестоком произволе в колонии под Киевом
19:22 В Киеве задержали фальшивомонетчика
18:53 Украина договорилась о сотрудничестве с Литвой по вопросам кибербезопасности, - Загороднюк
18:43 Легализация игорного бизнеса без международной стандартизации - превратится в “пшик”, - эксперт
18:32 СБУ задержала африканца, который пытался "кинуть" аграриев
18:06 В Минюсте анонсировали массовое закрытие тюрем и сокращение персонала
18:01 Покупая российскую электроэнергию, мы финансируем российскую армию - Ляшко
17:31 Евросоюз вводит чрезвычайное климатическое положение
17:17 Виталий Кулик рассказал о перспективах приобретения Украиной российского газа
17:13 Ученые нашли в нашей галактике еще одну гигантскую черную дыру
16:46 "Cлуга народа" остается лидером политических симпатий большинства украинцев, – опрос "Рейтинг"
16:42 Associated Press: Во Франции хотят отменить "Черную пятницу"
16:17 Стала известна сумма убытков от мародерства россиян на кораблях
15:59 Мировые цены на кофе стремительно растут
15:49 Хабиб подписал контракт на бой с Фергюсоном. Поединок пройдет в Бруклине
15:48 Определены самые полезные продукты зимнего рациона
15:43 Ахметов под носом у Зеленского уводит стратегические активы «Электротяжмаша», - СМИ
15:27 Ученые выдвинули новую теорию гибели неандертальцев
15:24 Дедолларизация в РФ дает сбой, - Злой Одессит
15:06 Стоимость мировых акций упала после заявления Трампа
15:00 Немецкие автоэксперты составили список самых надежных кроссоверов
14:40 Инженеры из Токийского университета создали робота, который может подниматься по вертикальной лестнице (ВИДЕО)
14:20 В ближайшие полтора года королева Елизавета II может отречься от престола, - СМИ
14:20 В BMW решили тонко потроллить новый Tesla Cybertruck (ВИДЕО)
14:08 Война за чернозем: Как избежать фатального дерибана земли в Украине? (ВИДЕО)
14:07 В США создали компьютер, который сможет работать после апокалипсиса
14:00 Вверх ногами: в США частный самолет запутался в линии электропередач (ФОТО)
13:40 Из-за снежной бури в США отменили и задержали тысячи авиарейсов
13:30 Tesla запатентовала технологию лазерных дворников
13:19 Банки продолжают обманывать клиентов: процентная ставка по кредитам достигает 338% годовых
13:00 В Киеве разгорелся сильный скандал из-за отказа таксиста везти ребенка без автокресла (ВИДЕО)
12:45 Меган Маркл и принц Гарри показали ранее не публиковавшийся снимок со своей свадьбы (ФОТО)
12:35 Сегодня у православных христиан начинается Рождественский пост: традиции и запреты этого периода
12:30 Может ли Великобритания сделать F-35 Stealth Fighter гиперзвуковым?
12:15 В Киевсовете может появиться новая должность - уполномоченный по правам людей с инвалидностью
12:07 Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020
12:00 "Сэкономим около 2 млрд гривен", - Дубилет рассказал, как в Украине будут проводить перепись населения
11:55 Законопроект 2233 нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, Еврокомиссия направила свои предложения, - Климпуш-Цинцадзе
11:43 Крым станет идеальной базой для подготовки наёмников для Африки, - "Злой одессит"
11:03 "Мы и так потеряли много времени": Почему начинать копить на пенсию нужно уже сегодня
11:00 Еще два свидетеля дали показания против Трампа по Украине, - ИноСМИ
10:52 Американцы пообещали надавать на Россию из-за Украины
10:44 Новый этап медреформы: В Украине стартуют перемены
10:38 Скидки начинаются в полночь: Как не угодить в ловушку "черной пятницы"
10:06 Путин захотел мира: дьявол кроется в деталях, - политолог
09:43 Германия даст денег на Донбасс
09:38 Украина не ведет переговоров о прямых поставках газа из РФ, - Гончарук
08:55 "Дальше будет интереснее": В сеть слили секретные документы "ДНР"
08:35 В Украине могут резко взлететь цены на билеты
08:34 Украина резко взлетела в "зеленом" рейтинге инвестиционной привлекательности
08:32 Украина нанесла сильный удар по оккупантам. Кто угодил под санкции?
08:29 Трамп пошел на неожиданный шаг в НАТО из-за Украины
08:27 Меланию Трамп унизили во время выступления. Причина проста
08:17 Враг подло ударил по ВСУ: У Украины потери
07:50 Любителям пьяной езды в Украине готовят неприятный сюрприз
07:40 В 2050 году может появиться технология, которая превратит обычного солдата в киборга
07:36 Читать с экрана гаджета в транспорте опасно для глаз - офтальмолог
07:30 Правительство направит 2 млн гривен на жилье для переселенцев и ветеранов АТО/ООС
07:15 В США после 36 лет заключения на свободу вышли трое мужчин, которых ложно обвинили в убийстве подростка
07:00 Bentley готовит к выпуску очень дорогую коллекционную модель
Все новости »

Ученые выдвинули новую теорию гибели неандертальцев

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые выдвинули новую теорию гибели неандертальцев
 
Печать Отправить на почту

 

 

Исследователи предположили, что вымирание неандертальцев не связано с предками современного человека.

Ученые из Лейденского университета выдвинули новое предположение относительно массового вымирания неандертальцев. Добавим, что до этого времени большинство историков считали, что причиной исчезновения этого вида было глобальное расселение сапиенсов и борьба за различные ресурсы, информирует enovosty.com/news.

Эксперты сформировали компьютерную симуляцию для групп от 50 до 1 тыс. неандертальцев. Конкуренция с сапиенсами не была включена в симуляцию. Несмотря на это вымирание все равно происходило.

Было замечено, что в каждой популяции присутствовали три роковых элемента:
— близкородственные связи,
— усиление конкуренции,
— случайные демографические процессы (отсутствие баланса между рождением и смертью, а также популяцией самцов и самок).

Таким образом ученые пришли к выводу, что вымирание неандертальцев было неизбежным. Для этого не нужны даже конкуренты. Исследователи также считают, что данному виду не повезло и в том, что их было довольно мало. Чтобы выжить при таком образе жизни и строении тела, неандертальцев должно было быть в разы больше.

Читайте: Ученые рассекретили механизм формирования лени


Автор: Катерина Лукьянчук
ТЕГИ:
Посещений: 468

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Украинский оборонпром пойдет по рукам?
Итоги дня: Удар по "Газпрому", газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского
Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров
Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка
Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
10 тысяч клиентов за полгода: LeoWallet о перспективах электронных кошельков
Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Все статьи


Читайте также

Ученые рассекретили механизм формирования лени
 Ученые NASA зафиксировали рекордно мощные космические вспышки
Ученые зафиксировали резкое уменьшение численности насекомых: определена причина
 Ученые научат бактерии искать взрывчатку
Ученые обнаружили новую опасность употребления большого количества сладостей
 The New York Times: В РФ силовики штурмовали всемирно известный научный институт
Ученые: В городском жилье обнаружено больше грибков, чем в деревенских домах
 Ученые установили связь между алкоголизмом и родительским методом воспитания

Армия

Вертолет Ми-26
Самолет Су-24МР
Беспилотный летательный аппарат А-5 «Орлан»
Зенитный ракетный комплекс SPYDER (Израиль)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму (7826)

В Украине хотят сократить количество университетов: зачем и что из этого получится (5150)

25 декабря или 7 января: Епифаний сделал заявление относительно празднования Рождества (5068)

Из школьной программы уберут произведения о страданиях украинского народа - министр (4398)

Новый год и Рождество-2020: как будут отдыхать украинцы (3282)

У Москвы есть план «Б»: проведение референдума о включении «ДНР» и «ЛНР» в состав России - военный разведчик (3161)

Названо шокирующее число детей, проживающих в интернатах Украины (2498)

Россия отказалась признавать международные законы (2212)

В Украине начато серийное производство винтовки SNIPEX T-REX, - Злой Одессит (2108)

Стал известен размер зарплаты домработницы Кейт Миддлтон (1927)

Персоны

Алишер
УСМАНОВ
Мирон
МАРКЕВИЧ
Джон
МАККЕЙН
Владимир
АРЬЕВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Дифтерия наступает: нас — более 42 млн, вакцин — 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пассажиры круизного лайнера заставили капитана судна изменить курс: что из этого вышло (10005)

По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму (7822)

Известный журналист опозорил Захарову из-за кражи унитазов с кораблей ВМСУ (7467)


Экономические новости youtube



help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 