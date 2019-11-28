Сегодня у православных христиан начинается Рождественский пост: традиции и запреты этого периода

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28 ноября православные христиане вступают в последний пост в этом году. Рождественский пост длится 40 дней. Завершится он 7 января.

Сегодня – первый день Рождественского 40-дневного поста. В народе его еще именуют Филипповкой, а также Четыредесятницей. Церковь называет данный пост не самым строгим, информирует enovosty.com/news.

Впервые Рождественский пост упоминается в пятом веке, о нем говорил папа Лев I. Первоначально его длительность составляла лишь 7 дней. В 1166 году Константинополь утвердил 40-дневное ограничение. Главная задача этого поста, по мнению церкви, заключается в очищении перед праздничной встречей Рождества Иисуса Христа. Также период символизирует 40-дневный Моисеевский пост.

Священники утверждают, что во время поста важно не только пищевое ограничение, но и духовное очищение. В это время следует отказываться от различных вредных привычек и развлечений. Не рекомендуется в ближайшие 40 дней устраивать свадьбы и празднования. Также не рекомендуется ссориться.

Что касается пищи, то Рождественский пост ограничивает употребление мясных, молочных продуктов и яиц. В понедельник, среду и пятницу нельзя есть рыбу, а горячую еду, заправленную растительным маслом, разрешается употреблять лишь после вечерни.

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