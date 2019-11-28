СБУ задержала африканца, который пытался «кинуть» аграриев

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Сотрудники СБУ задержали африканца, который пытался «кинуть» украинских аграриев

В Киеве СБУ задержала гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался незаконно завладеть деньгами двух представителей отечественного аграрного бизнеса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Иностранец планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как «мошенничество с черным долларом». Через интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии «производства». Для этого клиенты должны были перечислить иностранцу собственные средства.

Преступник присвоил 100 000 американских долларов украинских аграриев. Взамен фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму. Правоохранители задержали иностранца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одной из столичных гостиниц во время получения денег.

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