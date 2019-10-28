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Стало известно, сколько заробитчане перевели денег в Украину

Главная » Последние новости » Новости общества » Стало известно, сколько заробитчане перевели денег в Украину
 
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В 2018 году украинские заробитчане, находящиеся за рубежом, перевели в Украину более 11 миллиардов долларов

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук сообщил, что в 2018 году денежные поступления от украинских заробитчан достигли $11 млрд, информирует enovosty.com/news.

Николайчук отметил, что поступления от украинских трудовых мигрантов являются важной частью платежного баланса страны. По итогам 2019 года приток денежных средств от заробитчан может составить около $12 млрд. Николачук также подчеркнул, что денежные переводы от трудовых мигрантов оказывают влияние на обменный курс.

Стало известно, сколько заробитчане перевели денег в Украину

Замминистра сообщил, что финансовые потоки от заробитчан за последние пять лет значительно выросли. Однако в будущем правительство не ожидает увеличения денежных переводов.

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Напомним, ранее сообщалось, что медицинским работникам из Украины будет легче найти работу в Польше, поскольку власти упростили трудоустройство медработников


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 85

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