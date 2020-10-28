Стало известно, сколько кибератак отразил «Укроборонпром» в этом году

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С начала года "Укроборонпром" обнаружил и успешно отразил 38 целевых кибератак

С начала года специалисты по кибербезопасности государственного концерна «Укроборонпром» обнаружили и успешно отразили 38 целевых кибератак на информационно-телекоммуникационную систему Концерна, информирует enovosty.com/news.

Для усиления киберзащищенности Укроборонпром прошел независимую оценку Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и воплотил все рекомендации, связанные с совершенствованием информационной системы и программного обеспечения.

«Ежедневно наша система находится под ударом кибер-злоумышленников. Впрочем, благодаря усовершенствованию нашего серверного оборудования и программного обеспечения, мы успешно отбиваем не только одиночные нападения, но и скоординированные, сложные атаки. Только в этом году мы отразили 38 целевых кибератак на электронные почтовые ящики Концерна. В большинстве случаев злоумышленники пытались поразить нашу систему с помощью так называемых атак «нулевого дня» и вирусов типа «троян». Впрочем, безуспешно «, — сообщил заместитель генерального директора по безопасности ГК «Укроборонпром» Константин Бушуев,

Данные обо всех кибератаках на информационные системы Концерна регулярно систематизируются и направляются уполномоченным государственным институтам

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