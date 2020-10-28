РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

28.10.2020 г.
19:14Стало известно, сколько кибератак отразил "Укроборонпром" в этом году
18:51Появились подробности выплаты компенсации родственникам жертв сбитого в Иране самолета
18:19В Харьковской области произошел сильный взрыв
17:58Когда украинцы снова смогут путешествовать по Европе
17:26В ВСУ проходит интересный конкурс (ФОТО)
16:59В Украине официально продлили карантин
10:10Названы страны с самыми высокими показателями заболеваемости и смертности от COVID-19
Все новости общества

Аналитика

27.10.2020

В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ

В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ
Когда Украине ждать следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ), почему Минфин повысил ставки доходности облигаций внутреннего государственного ...
24.10.2020

Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны

Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Realpolitik от турецкого султана Эрдогана выглядит не слишком затейливо, но достаточно эффективно. Выглядит это примерно так: агрессивно действуя сразу ...
23.10.2020

Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери

Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери
Украинская экономика продолжает нести тяжелые потери: экономическая активность резко сократилась, упала платежеспособность населения, снизилась инвестиционная ...

Последние новости

28.10.2020 г.
19:44 В столице произошел взрыв из-за утечки газа
19:14 Стало известно, сколько кибератак отразил "Укроборонпром" в этом году
18:59 В Италии второй день подряд антирекорд заражений COVID-19
18:51 Появились подробности выплаты компенсации родственникам жертв сбитого в Иране самолета
18:19 В Харьковской области произошел сильный взрыв
17:58 Когда украинцы снова смогут путешествовать по Европе
17:44 Harley-Davidson представил первый электрический велосипед (ВИДЕО)
17:26 В ВСУ проходит интересный конкурс (ФОТО)
16:59 В Украине официально продлили карантин
16:29 На Землю может рухнуть астероид
15:00 Northrop Grumman построит для Австралии первый разведывательный БПЛА MQ-4C Triton
14:40 Американский пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19
14:20 Стало известно, когда Украина сможет начать экспорт семян в ЕС
13:00 Деуглеродизация экономики и локдаун: Цены на нефть осыпались и больше не вырастут
13:00 Армия Нидерландов испытала новейшее устройство для сбивания дронов (ВИДЕО)
12:45 В Украине отменили ограничение на высокие зарплаты топ-менеджерам госпредприятий
12:04 Проливают кровь: На новые iPhone 12 поступила тонна жалоб
11:15 Под контролем третьей страны: Украина и Россия могут потерять Крым, - эксперт
11:02 Стало известно, как и когда украинцев надежно защитят от брака
10:39 Ситуация с водой в Крыму: Представитель президента высказала позицию Украины
10:39 Зима близко: Погода в Украине готовит неприятные сюрпризы
10:10 Названы страны с самыми высокими показателями заболеваемости и смертности от COVID-19
09:35 В Украине будут выявлять коронавирус новыми методами​
09:28 Польша в два раза увеличила количество вакансий для украинцев: кого ждут?
09:09 Фото дня: дизайнеры представили самую модную коллекцию для мужчин (ФОТО)
08:44 Charlie Hebdo вышел с жесткой карикатурой на Эрдогана. В Турции истерика (ФОТОФАКТ)
08:40 Эксперты рассказали, насколько популярны сегодня в Украине российские авто
08:27 Политические катаклизмы и крах режима: Эйдман рассказал, когда окончательно решится судьба Путина
08:10 Деоккупация полуострова: Великобритания поддержала создание Крымской платформы
08:00 Gelandewagen собираются сделать отдельным брендом
07:45 Украина готова к дистанционному обучению, - МОН
07:30 В Пакистане заработала первая в стране линия метрополитена (ФОТО)
07:20 В Польше обнаружили свалку старых машин и легендарный "Запорожец" (ФОТО)
07:00 Ученые рассказали, как можно снизить риск распространения COVID-19 в помещении
27.10.2020 г.
23:00 Украинским спасателям передали 80 аварийно-спасательных автомобилей (ФОТО)
21:59 В Антарктиде обнаружили обычных комаров: подробности
21:39 В Калифорнии не утихают лесные пожары, - Associated Press
21:19 В Европе растет смертность от COVID-19
20:50 Турция углубляет сотрудничество с "Укроборонпром"
20:26 Топ-10 самых популярных новых авто
20:12 В Украине хотят ввести запрет на дизельные авто
19:49 Стало известно, какое авто начинает покорять Европу
19:38 Фото дня: Польша охвачена массовыми протестами против жесткого закона о запрете абортов
19:19 Корейцы помогут бороться с радиацией на Чернобыльской АЭС
18:49 Даниил Богатырев: "Лукашенко лишился возможности маневрировать"
18:19 На Буковине усиливают карантин
17:58 Тихановская прокомментировала забастовку в Беларуси (ВИДЕО)
17:49 Наемники РФ мониторят состояние своих полигонов на Донбассе, - ГУР
17:29 Россиянин незаконно пересек границу с Украиной чтобы попросить убежище
16:58 США призывают к срочному сокращению насилия в Афганистане, - Reuters
16:29 Как батареи от мобильников устраивают пожары
16:02 NASA подтвердило наличие воды на Луне
15:55 IBOX Bank подал в суд против издания Mind.ua: сумма иска составила 2 млн грн
15:30 Онлайн-казино Вулкан: лицензионные слоты на деньги
15:00 Пандемия коронавируса усугубляет демографический кризис в Японии
14:20 Для украинских автомобилистов могут ввести новые штрафы
13:40 Экспорт зерновых культур из Украины составил более 15 млн тонн
13:39 Нападение акулы на украинцев: Всплыли неожиданные подробности трагического происшествия
13:21 Привлекут армию: Словакия за два дня протестирует на COVID все население
13:16 Пандемия и непогода: Чем украинцам грозит неурожай пшеницы
Все новости »

Стало известно, сколько кибератак отразил «Укроборонпром» в этом году

Главная » Последние новости » Новости общества » Стало известно, сколько кибератак отразил "Укроборонпром" в этом году
 
Печать Отправить на почту

 

 

С начала года "Укроборонпром" обнаружил и успешно отразил 38 целевых кибератак

С начала года специалисты по кибербезопасности государственного концерна «Укроборонпром» обнаружили и успешно отразили 38 целевых кибератак на информационно-телекоммуникационную систему Концерна, информирует enovosty.com/news.

Для усиления киберзащищенности Укроборонпром прошел независимую оценку Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и воплотил все рекомендации, связанные с совершенствованием информационной системы и программного обеспечения.

«Ежедневно наша система находится под ударом кибер-злоумышленников. Впрочем, благодаря усовершенствованию нашего серверного оборудования и программного обеспечения, мы успешно отбиваем не только одиночные нападения, но и скоординированные, сложные атаки. Только в этом году мы отразили 38 целевых кибератак на электронные почтовые ящики Концерна. В большинстве случаев злоумышленники пытались поразить нашу систему с помощью так называемых атак «нулевого дня» и вирусов типа «троян». Впрочем, безуспешно «, — сообщил заместитель генерального директора по безопасности ГК «Укроборонпром» Константин Бушуев,

Данные обо всех кибератаках на информационные системы Концерна регулярно систематизируются и направляются уполномоченным государственным институтам

Читайте: Норвегия обвинила Россию в кибератаке


По материалам Укроборонпром
Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 14

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ
Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери
Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Все статьи





Читайте также

Турция углубляет сотрудничество с "Укроборонпром"
 Украинская армия получит новую модель миномета
Норвегия обвинила Россию в кибератаке
 "Укроборонпром" ответил на статью Бутусова
ЕС ввел санкции против России из-за кибератак - кто попал в список
 Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая за кибератаки
Три страны обвинили РФ в кибератаках против разработчиков вакцины от COVID-19
 В самое неудачное время: автопроизводитель Honda подвергся кибератаке

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С3 «Акация»
Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»
Пистолет «Форт-17»
Боевая машина пехоты БМП-1У «Шквал»
Вся армия    >>

Персоны

Прохоров
Михаил
Навальный
Алексей
Тарута
Сергей
Розенко
Павел
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Американский пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19 (5370)

Украина готова к дистанционному обучению, - МОН (3648)

В Украине хотят ввести запрет на дизельные авто (2400)

Ученые рассказали, как можно снизить риск распространения COVID-19 в помещении (2375)

Стало відомо, що буде з зимовими канікулами у українських школярів (1704)

Под контролем третьей страны: Украина и Россия могут потерять Крым, - эксперт (1674)

У Чорнобильському заповіднику сфотографували найменшу сову в Україні (ФОТО) (1509)

Эксперты рассказали, насколько популярны сегодня в Украине российские авто (1426)

Украинским спасателям передали 80 аварийно-спасательных автомобилей (ФОТО) (1393)

Политические катаклизмы и крах режима: Эйдман рассказал, когда окончательно решится судьба Путина (1374)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Махинации с зерном и уклонение от налогов: финансовые скелеты в шкафу «эксперта» Владислава Белаха

Карел Хирман: случай с «Днепразотом» в гиперболизированной форме демонстрирует все изъяны существующего расчета тарифа на транспортировку газа

Коммерческий директор АО «Днепразот» Андрей Пустовойт: Повышение тарифа на транспортировку газа остановит предприятие и спровоцирует «эффект домино» в экономике страны


Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Україна перейшла на зимовий час: у Мінекономіки розповіли, коли скасують переведення годинників (9363)

Пассажирка киевского метро устроила зажигательные танцы и "взорвала" Сеть (ВИДЕО) (5934)

Стало известно, когда у украинских школьников закончатся осенние каникулы (5500)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Don against Joe


help




bigmir)net TOP 100

 