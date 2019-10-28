СБУ задержала боевика, который обстреливал жилые массивы «Счастья»
Сотрудники СБУ задержали боевика, который обстреливал жилые массивы города «Счастье»
Сотрудники СБУ задержали еще одного боевика, который бежал из «ЛНР» из-за безденежья, — сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.
Летом 2015 житель Луганска в поисках наживы присоединился к террористам. После тренировки на полигоне был зачислен в так называемый гаубично-артиллерийский дивизион. Боевик «зарабатывал на жизнь», обстреливая жилые массивы города «Счастье» и позиции украинских военных.
В конце концов он выяснил, что быть боевиком — занятие совсем неприбыльное. Поэтому в поисках лучшего заработка он перебрался к родственникам на контролируемую часть Луганщины, где его уже ждала СБУ. За «боевые заслуги» перед украинским народом его ожидает расплата — до 15 лет лишения свободы.
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