СБУ задержала боевика, который обстреливал жилые массивы «Счастья»

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Сотрудники СБУ задержали боевика, который обстреливал жилые массивы города «Счастье»

Сотрудники СБУ задержали еще одного боевика, который бежал из «ЛНР» из-за безденежья, — сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Летом 2015 житель Луганска в поисках наживы присоединился к террористам. После тренировки на полигоне был зачислен в так называемый гаубично-артиллерийский дивизион. Боевик «зарабатывал на жизнь», обстреливая жилые массивы города «Счастье» и позиции украинских военных.

В конце концов он выяснил, что быть боевиком — занятие совсем неприбыльное. Поэтому в поисках лучшего заработка он перебрался к родственникам на контролируемую часть Луганщины, где его уже ждала СБУ. За «боевые заслуги» перед украинским народом его ожидает расплата — до 15 лет лишения свободы.

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