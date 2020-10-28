В Днепре мужчина вымогал деньги за несуществующий долг

Главная » Последние новости » Новости общества » В Днепре мужчина вымогал деньги за несуществующий долг В Днепре мужчина вымогал деньги за несуществующий долг

Закрыть Отправить

Нацполиция блокировала вымогательство денег за несуществующий долг

Полицейские управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области, отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством совместно со следователями Днепровского отдела полиции задокументировали факт вымогательства и получения средств, информирует enovosty.com/news.

В ходе полицейской спецоперации 20 октября правоохранители задержали подозреваемого во время передачи части денег в размере 170 000 гривен. Установлено, что к преступлению может быть причастен еще один мужчина, который выполнял роль водителя. Проводятся мероприятия для привлечения его к уголовной ответственности.

33-летнего подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту его проживания состоялся обыск и изъяты вещественные доказательства. Следователи проверяют фигуранта на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города и района, устанавливают всех потерпевших и соучастников преступления. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование данного факта проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте: Украинцев вербуют для переводов по "отмыванию" нелегальных доходов - НБУ