Гончарук сообщил о еще одной важной цели Кабмина
Алексей Гончарук сообщил, что у Украины до сих пор низкий показатель в рейтинге Doing business и поэтому Кабмин ставит перед собой цель войти в ТОП-10 стран с высоким уровнем простоты ведения бизнеса.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что у Украины до сих пор низкий показатель в рейтинге Doing business, информирует enovosty.com/news.
Гончарук отметил, что Всемирный банк опубликовала рейтинг Doing business, где сравнивает все страны мира по уровню простоты ведения бизнеса. Несмотря на то, что в 2019 году Украина улучшила свои позиции в рейтинге и поднялась до 64 места, данная позиция, по словам премьер-министра, все равно достаточно низкая для нашей страны
Поэтому правительство ставит перед собой цель улучшить позицию Украины в рейтинге и постараться войти в ТОП-10 стран с высоким уровнем простоты ведения бизнеса. Напомним, Украина улучшили свои позиции в рейтинге Doing business на 7 пунктов.
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