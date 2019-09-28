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Почему нельзя сжигать сухие листья и как бороться с нарушителями порядка

Главная » Последние новости » Новости общества » Почему нельзя сжигать сухие листья и как бороться с нарушителями порядка
 
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Многие украинцы забывают, что согласно законодательству сжигать опавшие листья нельзя. Людей не останавливают даже штрафы, вред здоровью и окружающей среде.

В Госпродпотребслужбе рассказали о вреде сжигания листьев и травы. Специалисты давно выяснили, что тлеющая растительность выделяет много угарного газа, который способен блокировать поступление кислорода в организм человека, информирует enovosty.com/news.

Помимо этого, в костре выделяется бензопирен. Этот токсин способен провоцировать даже рак. Также в дыме есть ядовитые диоксины.

Медики подсчитали, что при сжигании одной тонны листвы в воздух выделяется 40 килограммов вредных примесей. В первую очередь, страдают люди с ослабленным иммунитетом, беременные, дети и пожилые. В Минэкологии также напоминают, что огонь часто становиться причиной исчезновения животных и насекомых.

Чиновники призывают украинцев не бояться жаловаться на соседей, которые сжигают листву. Полиция обязана реагировать на каждое такое обращение. Административный кодекс предусматривает наказание нарушителя штрафом (340 – 1700 грн). Прибыв на место вызова, уполномоченные лица обязаны составить протокол согласно статьям 52, 82 или 152 КУоАП.

Многие считают, что в Украине размер штрафа за сжигание травы ничтожно мал. Поэтому некоторые чиновники предлагают увеличить наказание за такое правонарушение до 40 тыс. грн.


Автор: Катерина Лукьянчук
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