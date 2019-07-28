Православные отмечают праздник Владимира и День Крещения Киевской Руси: история и традиции

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28 июля церковь почитает Владимира Великого, а также вспоминает великое историческое событие – Крещение Киевской Руси в 988 году.

Сегодня, 28 июля, православные отмечают праздник равноапостольного князя Владимира Великого и День Крещения Киевской Руси, информирует enovosty.com/news.

Сегодняшний день связан с заслугами князя. Добавим, что во многих источниках Владимира Великого называли еще и Владимиром Красное Солнышко.

Данная историческая личность приходилась княгине Ольге внуком, а Святославу — сыном. В 978 году Владимир стал правителем Киевского государства. Он выиграл много битв с соседями, присоединяя полезные земли.

988 году стал одним из самых важных в истории Киевской Руси. Именно тогда Владимир решил провести крещение Руси. Он, его жена и бояре в тот же год также приняли новую веру. Добавим, что во время крещения Красное Солнышко назвали Василием.

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С древних времен в этот день было принято не отягощать себя работой, а принимать гостей. Часто именно 28 июля наши предки водили своих детей на речку, где учили их плаванию.

Данный праздник имеет государственное значение. Поэтому часто в этот день люди выходят на Крестный ход и посещают храмы.