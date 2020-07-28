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Киберполиция разоблачила киберпреступника в продаже учетных записей пользователей интернет

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила киберпреступника в продаже учетных записей пользователей интернет
 
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В Черновицкой области киберполиция разоблачила киберпреступника в продаже учетных записей пользователей интернет

Сотрудники киберполиции в Черновицкой области совместно со следователями полиции региона с участием спецподразделения «КОРД» под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили правонарушителя в несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что 29-летний житель Черновцов приобрел и модифицировал вредоносное программное обеспечение, с помощью которого похищал логины и пароли пользователей сети интернет. Программное обеспечение действовало по принципу грубого подбора паролей. В дальнейшем правонарушитель продавал учетные записи на тематических форумах. Один аккаунт стоил около 10 долларов. От незаконных действий фигуранта пострадали преимущественно иностранные граждане.

Киберполиция разоблачила киберпреступника в продаже учетных записей пользователей интернет

Деньги злоумышленник получал на запрещенные в Украине электронные кошельки и в дальнейшем выводил на банковскую карту. Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам изъяты системные блоки, ноутбуки, жесткие диски, флэш-накопитель, мобильные телефоны, банковские карты. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 126

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