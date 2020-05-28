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Зарплату министру юстиции Денису Малюське увеличили в три раза

Главная » Последние новости » Новости общества » Зарплату министру юстиции Денису Малюське увеличили в три раза
 
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После многочисленных жалоб на крайне низкую зарплату министра юстиции, Кабмином Украины было принято решение увеличить заработную плату Денису Малюське в три раза.

Зарплату министру юстиции Денису Малюське увеличили в три раза

Так, изначально Министр получал 17 тысяч гривен в месяц, после увеличения зарплаты она составит 61 тысячу гривен. , информирует enovosty.com/news.

Стоит отметить, что на период карантина Денис Малюська получает, как и все высокопоставленные госслужащие, зарплату в районе 37 тысяч гривен.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 54

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