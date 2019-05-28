Синоптик: Украину накроет летняя, но ветреная погода

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Завтра в большинстве областей нашей страны ожидается жаркая погода. Вместе с тем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко дала подробный прогноз погоды на завтра, 29 мая. Его она опубликовала на собственной странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Синоптик наконец-то обрадовала украинцев. «В Украине завтра, в среду, — лето», — пишет Диденко. Она сообщила, что столбики термометров поднимутся до +26…+31 градусов.

В большинстве регионов будет сухо и солнечно. Только на западе страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Здесь воздух прогреется только до +21…+24 градусов.

По словам Натальи Диденко, сегодняшний сильный ветер «перейдет» и на завтрашний день. Он будет дуть со скоростью 15-20 м/с. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности: не паркуйте машины под балконами и не ходите возле сухих деревьев. Синоптик призвала строителей быть завтра максимально осторожными. Ветер, согласно прогнозу, станет слабее 30 мая. Лучше отложить работы на крыше или кране до лучшей погодной обстановки.

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Завтра, 29 мая, в столице ожидается солнце и жара. Воздух прогреется до +26…+28. Киевлянам рекомендуется максимально насладиться улучшением погоды, ведь 31 мая в город снова возвратятся дожди.