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СБУ в Запорожье блокировала деятельность крупной наркогруппировки

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Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Запорожье деятельность крупной наркогруппировки

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Запорожье деятельность криминальной группировки, участники которой специализировались на производстве и сбыте наркотиков, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы, которую возглавлял местный криминальный авторитет по прозвищу «Григора», входили ранее судимые жители областного центра. В частном домовладении одного из участников группировки, злоумышленники оборудовали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин и метамфетамин, а также выращивали марихуану. Готовый «товар» наркодельцы реализовывали на территории региона через разветвленную сеть дилеров. По предварительной информации ежемесячная «прибыль» от нелегального бизнеса составляла почти полтора миллиона гривен.

Правоохранители задержали трех активных членов группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при производстве очередной партии наркотиков. В ходе проведения шестнадцати одновременных обысков по месту жительства наркоторговцев правоохранители изъяли более двухсот пятидесяти граммов психотропных веществ, почти пять килограммов подготовленной к сбыту наркосодержащей конопли, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков, черновые записи с данными о клиентах и ​​поставщиках, огнестрельное и холодное оружие. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого товара составляет примерно один миллион гривен. Изъятые наркотики и оружие направлены для проведения соответствующих экспертиз.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления.Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных к нелегальному бизнесу лиц. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции и спецподразделением КОРД.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 222

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