СБУ объявила о подозрении представителям российских спецслужб

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СБУ объявила о подозрении представителям российских спецслужб за подстрекателство граждан Украины к государственной измене

Главное следственное управление Службы безопасности Украины проводит досудебное расследование по фактам подстрекательства сотрудниками ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ и ФСБ украинских граждан к совершению государственной измены, информирует enovosty.com/news.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ установили, что в июле 2019 года офицер 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации подстрекал гражданина Украины к совершению государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.

Российский разведчик действовал по предварительному сговору с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в АР Крым, который после аннексии полуострова предал военную присягу и перешел на службу в ФСБ РФ. Российские спецслужбы планировали получить от украинца помощь в проведении подрывной деятельности против нашего государства, в частности через сбор и передачу сведений военного характера.