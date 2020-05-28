Поет на украинском и готовит борщи: Джуда из США «взорвал» украинский Instagram

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Юра с Коломыи, он же - Джуда из Соединенных Штатов, стал настоящей звездой и покорил украинцев своей искренностью, любовью к новому дому и талантами

Юра с Коломыи стал популярным инста-блогером. Его настоящее имя — Джуда и он родился и вырос в США. Его семье не хватало денег для того, чтобы дать ему образование в родной стране, потому его взор обратился в сторону далекой Украины. Сейчас он учится на пятом курсе Ивано-Франковского медицинского университета. Образование он получает на английском языке, но разговаривает на украинском и в изучение нового родного языка делает огромные успехи, информирует enovosty.com/news.

Он говорит о том, что почувствовал, что жить в этой стране и не разговаривать на украинском языке будет неуважением к другим украинцам. Теперь он поёт песни на украинском, знакомится с девушками, готовит борщ и покоряет популярные современные соцсети.