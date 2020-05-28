Киберполиция разоблачила хакера, который распространял вредоносное программное обеспечение

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В Волынской области киберполиция разоблачила хакера, который распространял вредоносное программное обеспечение

Сотрудники киберполиции в Волынской области совместно со следователями полиции области под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили хакера в распространении вредоносного программного обеспечения, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к такой деятельности причастен 20-летний местный житель Гороховского района. Мужчина распространял вирусное программное обеспечение с помощью мессенджера. Программа работала следующим образом: когда потерпевший нажимал на файл или ссылку, хакер получал удаленный доступ к персональным компьютерам потерпевших.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны.