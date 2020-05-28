РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

28.05.2020 г.
19:47В Кабмине анонсировали увеличение финансирования некоторых отраслей
18:57Киберполиция разоблачила хакера, который распространял вредоносное программное обеспечение
18:16В сети опубликовали фото украинских медиков, которые ежедневно борются с пандемией COVID-19 (ФОТО)
17:58В Минсоцполитике прокомментировали средний уровень зарплаты
17:49Протесты против «квот Фирташа»: аграрии обвинили Минэкономики в коррупции и призвали президента вмешаться
17:16В МИД сообщили, в какие страны можно будет полететь на отдых после 15 июня
16:58В Украине c 1 июня запускают видеофиксацию нарушений ПДД
Все новости общества

Аналитика

25.05.2020

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Уханьский институт вирусологии, расположенный в районе Цзянся, Ухань, оказался в эпицентре вереницы теорий заговора. Многие источники сообщали о том, ...
21.05.2020

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Прошел год с момента инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. Во время предвыборной кампании экс-шоумен щедро раздавал обещания, ...
19.05.2020

Коллективный Путин и его составные части

Коллективный Путин и его составные части
Само собой якобы разумеющееся утверждение о том, что Россией правит Путин, 20-летие сидения на московском троне отмечалось в марте нынешнего года, при ...

Последние новости

28.05.2020 г.
19:47 В Кабмине анонсировали увеличение финансирования некоторых отраслей
19:25 МИД Германии вызвал посла РФ из-за хакерской атаки на Бундестаг
18:57 Киберполиция разоблачила хакера, который распространял вредоносное программное обеспечение
18:47 США планируют аннулировать визы тысячам китайским студентам
18:38 Болгария пустит туристов без справок о COVID-19 и двухнедельного карантина
18:17 "Газпром гудбай!": В ЕС изучают возможности использования газовой инфраструктуры под водородное топливо
18:16 В сети опубликовали фото украинских медиков, которые ежедневно борются с пандемией COVID-19 (ФОТО)
18:15 После ливня Харьков практически ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)
17:58 В Минсоцполитике прокомментировали средний уровень зарплаты
17:49 Протесты против «квот Фирташа»: аграрии обвинили Минэкономики в коррупции и призвали президента вмешаться
17:40 Шестиметровая белая акула подплыла к лодке на юге Италии (ВИДЕО)
17:16 В МИД сообщили, в какие страны можно будет полететь на отдых после 15 июня
16:58 В Украине c 1 июня запускают видеофиксацию нарушений ПДД
16:28 США предоставят Украине вторую половину военной помощи на 2020 год, - Злой Одессит
15:46 В Норвегии во время ремонта дома была обнаружена могила викингов
15:28 Россия повторила рекорд по числу жертв коронавируса за сутки
15:03 В Кабмине сообщили, что будет с коммунальными тарифами
15:00 ВВС Германии, Франции и Испании создают истребитель нового поколения
14:34 Над Турцией взорвался огромный метеорит (ФОТО)
14:13 Что предлагают заробитчанам, вернувшимся в Украину
14:11 Общины Донетчины получили на социальные нужды почти 4 миллиарда
14:00 Новый Renault Clio: чем будет удивлять новинка от французского автопроизводителя
13:40 США выводят свои войска из Афганистана с опережением графика, - Reuters
13:39 Ученые нашли лекарство для лечения легкой формы COVID-19 - Daily Mail
13:29 Фигурант расследования СБУ Тарас Завада может возглавить Львовскую налоговую - СМИ
13:00 В мире появился новый лидер по заболеваемости COVID-19
12:55 Саудовский принц и Путин наконец-то поговорили. Brent обвалилась на 4%
12:38 Украинцам пояснили, с чем связаны аномальные изменения погоды
12:24 Подготовка к эскалации: В "ЛДНР" прибыл десант кремлевских пропагандистов и кремлевский куратор
12:20 Франция запретила использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса
12:16 В НАН Украины поделились оптимистическими новостями по COVID-19
12:12 В Украине ввели новый налог на продажу машин. Кого коснется
12:07 Поставки российского газа в ЕС через Польшу равны нулю
11:56 Рынок авто: Украина импортировала транспорта почти на миллиард долларов
11:53 Поет на украинском и готовит борщи: Джуда из США "взорвал" украинский Instagram
11:38 Патрульный натрез отказался составлять протокол на нардепа от Слуги народа (Видео)
11:25 Российский журналист назвал главную ошибку Путина
11:23 США разворачивают военную спецоперацию в южноамериканской стране
10:50 Пять правил, которые необходимо соблюдать в ресторане, чтобы не заразиться COVID-19
10:42 Если тесты покажут иммунитет к COVID-19, это не значит что человек вне опасности, - вирусолог
10:27 Украина внедряет новые подходы в сфере нацбезопасности в связи с космическими и биологическими войнами в будущем, - Данилов
10:18 Google выплатит надбавку к зарплате в размере 1000$ сотрудникам, которые до конца года будут работать удаленно
10:10 Полагаться на ИФА тесты не стоит, результаты часто ошибочны, - Центр по контролю заболеваний США
10:03 Иностранные инвесторы вывели 2 млрд гривен из украинских ОВГЗ всего за две недели
09:56 Меры по выходу из экономического кризиса, предпринимаемые Кабмином, неэффективны, - Буитер
09:38 Зарплату министру юстиции Денису Малюське увеличили в три раза
09:22 Приобретенный иммунитет защищает от COVID-19, - ученые
09:22 Япония готова покупать туристов
09:18 США готовят России очень неприятный сюрприз
09:13 Когда в Украине будет нулевая статистика по коронавирусу
09:11 Дата выхода вакцины и новые зараженные: Что важно знать о COVID-19 28 мая
09:05 Меркель однозначно прокомментировала продление санкций против РФ
09:04 Украина начала массовое тестирование на наличие антител к COVID-19
08:59 Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей от пыток "копов" в Кагарлыке (ФОТО)
08:48 Германия прекратила покупку российского газа. "Газпром" по-тихому прикрутил вентиль, - Аnti-colorados
08:44 Путин хотел разделить Украину по Днепру к 2020 году: Генерал раскрыл планы главы Кремля
07:40 Тотальная безработица из-за пандемии: каждый шестой человек в мире потерял работу
07:30 На Украину снова идут дожди: какой погоды ждать в четверг, 28 мая
27.05.2020 г.
23:57 В Украине запустили платные камеры в СИЗО: стоимость "номеров"
23:45 Смешные пингвины в Музее искусств очарованы «Водяными лилиями» Моне (ФОТО)
Все новости »

Киберполиция разоблачила хакера, который распространял вредоносное программное обеспечение

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила хакера, который распространял вредоносное программное обеспечение
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Волынской области киберполиция разоблачила хакера, который распространял вредоносное программное обеспечение

Сотрудники киберполиции в Волынской области совместно со следователями полиции области под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили хакера в распространении вредоносного программного обеспечения, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к такой деятельности причастен 20-летний местный житель Гороховского района. Мужчина распространял вирусное программное обеспечение с помощью мессенджера. Программа работала следующим образом: когда потерпевший нажимал на файл или ссылку, хакер получал удаленный доступ к персональным компьютерам потерпевших.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 40

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Все статьи


Читайте также

Киберполиция разоблачила харьковчанина в незаконной ретрансляции видеоконтента
 Киберполиция разоблачила хакера, который продавал секретные базы данных
Киберполиция обезвредила известного хакера
 Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев
СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о COVID-19
 Киберполиция блокировала фейковую продажу медицинских масок
Киберполиция разоблачила банковскую сотрудницу на краже личных данных клиентов банка

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Министерство образования опубликовало правила, по которым будут проходить экзамены и ВНО на карантине (12140)

Пользователей Сети поразил пес, который стал приемным отцом для бездомных котят (ВИДЕО) (11290)

Они умеют нас удивлять: в Канаде кот решил попить воды из кулера и стал звездой YouTube (ВИДЕО) (7043)

Историческое фото: Калифорнийские лесорубы у гигантской секвойи 120 лет назад (6987)

Будет теплее обычного: синоптики рассказали, какой погоды в Украине ждать этим летом (6436)

На Николаевщине расцвело самое большое в Европе поле диких орхидей: яркие фото (6063)

"Слуга народа" Тищенко снова попал в скандал (ВИДЕО) (5325)

Первая европейская страна заявила о полной победе над коронавирусом (5058)

В Украине изменили правила регистрации места жительства: как теперь прописать ребенка (4325)

Стала известна причина, по которой сотрудники полиции в Кагарлыке несколько часов насиловали и пытали девушку (4135)

Армия

Зенитная ракетная система С-300
Гранатомет ГР-1
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Атлет»
Вертолет Eurocopter AS 555 Fennec (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Попов
Александр
Рыбак
Владимир
Гонтарева
Валерия
Лавров
Сергей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Володимир ясне сонечко": в мережі з'явилось сатиричне відео про першу річницю Зеленського(ВІДЕО) (16185)

Министерство образования опубликовало правила, по которым будут проходить экзамены и ВНО на карантине (12141)

Пользователей Сети поразил пес, который стал приемным отцом для бездомных котят (ВИДЕО) (11293)







Коронавирус

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help



bigmir)net TOP 100

 