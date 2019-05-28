Какой образ жизни повышает уровень IQ?

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Британские ученые решили выяснить, как образ жизни связен с уровнем IQ.

Специалисты решили провести исследование, в ходе которого им удалось доказать, что люди, которые неорганизованные и недисциплинированные имеют высший показатель умственных способностей, чем остальные, информирует enovosty.com/news.

Со слов экспертов, неорганизованные люди уверенны в себе и считают, что им не нужно нервничать по пустякам.

В этом и спрятана основная причина, что нужно беречь свои нервы, не волноваться по пустякам, а фокусироваться на главном.