Какой образ жизни повышает уровень IQ?
Британские ученые решили выяснить, как образ жизни связен с уровнем IQ.
Специалисты решили провести исследование, в ходе которого им удалось доказать, что люди, которые неорганизованные и недисциплинированные имеют высший показатель умственных способностей, чем остальные, информирует enovosty.com/news.
Со слов экспертов, неорганизованные люди уверенны в себе и считают, что им не нужно нервничать по пустякам.
В этом и спрятана основная причина, что нужно беречь свои нервы, не волноваться по пустякам, а фокусироваться на главном.