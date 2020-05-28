Историческое фото: немецкий летчик Матиас Руст нелегально приземлился у стен Кремля в День пограничника, 1987 год

Главная » Последние новости » Новости общества » Историческое фото: немецкий летчик Матиас Руст нелегально приземлился у стен Кремля в День пограничника, 1987 год Историческое фото: немецкий летчик Матиас Руст нелегально приземлился у стен Кремля в День пограничника, 1987 год

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33 года назад случился один из самых позорных и скандальных эпизодов за всю историю Советского Союза. Вечером 28 мая 1987 года прямо на Красной площади в Москве приземлился самолет-«нелегал», которым управлял молодой немец Матиас Руст.

Историческое фото, 1987 год, информирует enovosty.com/news.

Тогдашний министр обороны СССР, маршал Советского Союза Сергей Соколов, в эти минуты летел над Европой в одном самолете с первым (и последним) президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Горбачеву по спецсвязи из Москвы доложили, что на Красной площади сел неизвестный самолет, пилотом которого оказался молодой немецкий летчик. Горбачев, услышав такую новость, поинтересовался у маршала: может ли иностранный самолет приземлиться на Васильевском спуске в столице?

— Никак нет, это невозможно! — по-военному четко отрапортовал Соколов.

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Горбачев, не скрывая своего гнева, и сообщил о «Сессне» Матиаса Руста. А немногим более суток спустя в кресле министра обороны СССР уже сидел другой маршал — Дмитрий Язов…

«Как вы вышли точно на Красную площадь?!», — спрашивал позже у Матиаса Руста следователь.

«Да очень просто. Купил в Хельсинки в магазине карту. Определил по ней направление полета: строго на Москву, включил радар и полетел. Маршрут сверял по церквям в селах и городах. А когда подлетел к Москве, сразу увидел Красную площадь. Взял и сел. Боялся только людей зацепить. Но все обошлось», — ответил Руст.

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Самолетик немца-нарушителя по приказу тогдашнего председателя КГБ Чебрикова разобрали до винтика.Однако ничего «криминального» не нашли. Вслед за тем поступила команда: проверить на земле весь маршрут полета злополучного самолета. Вдруг Руст выбросил шпионскую аппаратуру и пленки, скажем, на подлете к Москве?! Прочесали, как говорят, каждый метр, обследовали каждый куст. Но ничего так и не обнаружили. И версия о шпионаже отпала.

Как позже шутили, самолет Матиаса Руста, без проблем преодолевший сотни километров и приземлившийся на Красной площади, был «лучшим подарком» на день пограничника руководителям СССР.

Острословы потом говорили, что Красную площадь надо переименовать в «Шереметьево-3», Васильевскому спуску присвоить имя Матиаса Руста, а все прилегающие к центру столицы канализационные люки заварить, чтобы не смогла всплыть вражеская подводная лодка.

28 мая 1987 года, когда в СССР праздновали День пограничника, спортивный самолет американского производства «Сессна», за штурвалом которого находился Матиас Руст, нарушил воздушное пространство СССР и пересек советскую границу возле города Кохтла-Ярве, взяв курс на Москву. Publiée par Dmitriy Polonskiy sur Jeudi 28 mai 2020

По материалам: МК