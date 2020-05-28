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Дату выхода вакцины и новые зараженные: Что важно знать о COVID-19 28 мая

Главная » Последние новости » Новости общества » Дату выхода вакцины и новые зараженные: Что важно знать о COVID-19 28 мая
 
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На сегодня одновременно испытывают сразу десять препаратов, которые смогут остановить пандемию.

По состоянию на четверг, 28 мая, коронавирус охватил уже больше 5,7 миллионов человек. Из них – более 357 тысяч человек умерли и почти 2,5 млн выздоровели. В тройку лидеров стран по заболеваемости входят США (1,7 млн случаев), Бразилия (414 тысяч) и Российская Федерация (370 тысяч), информирует enovosty.com/news.

В США анонсировали выход своей вакцины от COVID-19 не ранее ноября-декабря 2020 года.

Статистика коронавируса в других странах из ТОП-10 по количеству зараженных:

4. Великобритания (268 тыс. инфицированных, 37,5 тыс. из них умерли)

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5. Испания (236 тыс. инфицированных, 27,1 тыс. из них умерли)

6. Италия (231 тыс. инфицированных, 33 тыс. из них умерли)

7. Франция (183 тыс. инфицированных, 28,5 тыс. из них умерли)

8. Германия (181 тыс. инфицированных, 8,4 тыс. из них умерли)

9. Турция (159 тыс. инфицированных, 4,4 тыс. из них умерли)

10. Индия (158 тыс. инфицированных, 4,5 тыс. из них умерли)

Сейчас в мире испытают сразу десять препаратов, цель которых — остановить пандемию. В США анонсировали выход своей вакцины от COVID-19 не ранее ноября-декабря 2020 года.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 44

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