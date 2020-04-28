Страна факсов: Япония оказалась не готова переводить своих работников на удаленную работу

Главная » Последние новости » Новости общества » Страна факсов: Япония оказалась не готова переводить своих работников на удаленную работу Страна факсов: Япония оказалась не готова переводить своих работников на удаленную работу

Закрыть Отправить

Когда японское правительство объявило чрезвычайную ситуацию, чтобы обуздать распространение коронавируса в начале этого месяца, и попросило людей работать из дома, толпа людей бросилась в магазины с техникой.

Многим японцам не хватает основных инструментов, необходимых для работы из дома. Вопреки ультрасовременному имиджу Japan Inc. с ее роботами, изяществом дизайна и изобилием гаджетов, во многих отношениях страна испытывает технологические трудности., информирует enovosty.com/news.

Но большее препятствие, как говорят эксперты — японская корпоративная культура. Офисы все еще часто полагаются на факсы вместо электронной почты. Во многих домах не хватает высокоскоростного подключения к интернету, и документы часто должны быть отпечатаны лично с печатями, называемыми «Ханко», которые служат в качестве подписей. Так, много японцев действительно не могут работать удаленно, по крайней мере, не все время.

Отсутствие современных IТ-систем означает, что в Японии отстают гибкие методы работы, офисные правила, методы управления и даже отношение к удаленной работе. Это один из факторов, способствующих относительно низкой производительности труда.

«Удаленная работа требует, чтобы менеджеры доверяли сотрудникам и делегировали им гораздо больше возможностей для принятия решений, потому что на проверку электронной почты или Skype уходит слишком много времени», — сказал Бенес, глава Института подготовки директоров Совета директоров Японии, некоммерческая организация, которая предлагает управленческое обучение.

Читайте: В ВСУ допускают повторный перенос весеннего призыва: подробности

Согласно исследованию правительства, треть японцев имеют факсы.

Редко можно найти офис, в котором его нет, если только это не футуристическая компания, такая как SoftBank, которая не одобряет такие старомодные практики. Многие уважаемые учреждения избегают электронных писем и настаивают на получении запросов на информацию или другую документацию только по факсу.

Согласно текущей статистике на 28 апреля 2020 года, в Японии зафиксировано 13614 случаев заражения COVID-19, из них 385 смертельных, а 1899 людей победили эту болезнь.

Читайте: Удаленная работа для сотрудников позволяет компаниям больше зарабатывать

Источник: Associated Press