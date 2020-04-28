Снова ловят волны: на знаменитом сиднейском пляже любители серфинга возвращаются к тренировкам (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Снова ловят волны: на знаменитом сиднейском пляже любители серфинга возвращаются к тренировкам (ФОТО) Снова ловят волны: на знаменитом сиднейском пляже любители серфинга возвращаются к тренировкам (ФОТО)

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На знаменитом сиднейском пляже Бонди-Бич сотни пловцов и серферов не побоялись прохладной погоды, чтобы снова вернуться к воде.

Полиция закрыла пляж пять недель назад в рамках борьбы с распространением коронавируса., информирует enovosty.com/news.

Пляж открыт только для тренировок. Посетителей пересчитывают, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Палатка для тестирования на коронавирус находится поблизости. Такие меры предосторожности связаны с тем, что в местном муниципалитете много случаев заражения COVID-19.

Источник: Associated Press