Снова ловят волны: на знаменитом сиднейском пляже любители серфинга возвращаются к тренировкам (ФОТО)
На знаменитом сиднейском пляже Бонди-Бич сотни пловцов и серферов не побоялись прохладной погоды, чтобы снова вернуться к воде.
Полиция закрыла пляж пять недель назад в рамках борьбы с распространением коронавируса., информирует enovosty.com/news.
Пляж открыт только для тренировок. Посетителей пересчитывают, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Палатка для тестирования на коронавирус находится поблизости. Такие меры предосторожности связаны с тем, что в местном муниципалитете много случаев заражения COVID-19.
Источник: Associated Press