Киберполиция разоблачила преступников в проведении незаконных операций с электронными деньгами

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Киберполиция разоблачила трех харьковчан в проведении незаконных операций с электронными деньгами

Сотрудники Киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили трех мужчин в неправомерном использовании электронных денег, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что фигуранты на украинских интернет-площадках разместили объявления об оказании услуг по конвертации денег и осуществлению финансовых операций с помощью российских платежных систем, запрещенных на территории Украины. Указанные электронные платежные системы используются в противоправной деятельности и «отмывании» денег, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.

Лица, желающие осуществить такие операции, обращались по указанным объявлениями и получали соответствующую услугу. Клиент перечислял средства на банковские счета фигурантов в национальной валюте и получал эквивалент в российских рублях на электронный кошелек запрещенной платежной системы.

Правоохранители провели обыски по местам проживания мужчин. По результатам изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи и платежные карты. Изъятое направлено на экспертизу. Во время предварительного осмотра техники обнаружено информацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов.

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