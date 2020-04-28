Из-за хаоса вокруг чартеров в Финляндию и Польшу пострадают украинские заробитчане

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В условиях карантина и закрытых границ польский и финский бизнес испытывает серьезный недостаток в сезонных и постоянных рабочих из Украины.

Не меньший «кадровый голод» и у других стран ЕС. Однако, недавняя ситуация с финским чартером для украинских сезонных работников демонстрирует, что из-за нескоординированных, непубличных действий отдельных бизнесменов и чиновников разных государств, ситуация только ухудшается. От этого пострадают все: и обычные люди, и бизнес, и политики, информирует enovosty.com/news.

Впервые информация о том, что Министерство труда Финляндии планирует организовать чартерные рейсы с сезонными работниками в Финляндию появилась 6 апреля в финских медиа и сразу же была опровергнута Посольством Финляндии в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 апреля в интервью заявляет, что украинская власть приложит максимум усилий, чтобы оставить украинцев на Родине.

Слова премьера подкреплены на законодательном уровне. Согласно Постановления Правительства Украины от 23.03.2020 №228 «принятие и отправление воздушных суден, которые совершают пассажирские перевозки – запрещено с 24 марта 2020».

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Однако 23 апреля украинская пресса информирует об отправке первого чартерного рейса в Финляндию с 186 работниками из Украины на борту. Посредником в организации чартера выступила эстонская частная компания, как сообщают в пресс-службе Международных линий Украины.

Отправка чартеров в Финляндию вызвала серьезный негативный резонанс в украинском обществе и политикуме. Украинское правительство начали публично обвинять в непоследовательной политике и рисках для здоровья украинцев в условиях пандемии. На период 28 апреля последующие чартеры в Финляндию были отменены.

Одновременно посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонскому изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти из Украины около 14 тысяч работников, но сейчас украинское правительство приостановило чартерные рейсы. В Финляндии ищут варианты с отправкой очередных чартеров в связи с началом сбора весеннего урожая. В финских СМИ 28 апреля пишут, что украинские работники могут попасть в Финляндию через Белорусь.

28 апреля последовала официальная позиция МИД Украины — министр Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу «нелогично». Но в то же время он отметил, что правительство готово к пересмотру позиции если ситуация с пандемией улучшится.

«На фоне противоречивых cообщений о финских чартерах, а также заявлений представителей некоторых польских компаний о якобы подобных готовящихся чартерах из Польши, в Украине стало появляться все больше информационных манипуляций о всеобщем запрете выезда украинцев в страны ЕС. Это добавляет нервозности, хаоса и ставит под удар украинских граждан, которые ищут возможности выехать на работу в Польшу и другие страны ЕС, но уже сталкиваются с мошенниками. Это делает заложником ситуации европейский и польский бизнес, остро нуждающийся в работниках из Украины», — отмечает директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко