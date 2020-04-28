Даниил Богатырев рассказал о перспективах отправки украинских заробитчан чартерами в ЕС

Главная » Последние новости » Новости общества » Даниил Богатырев рассказал о перспективах отправки украинских заробитчан чартерами в ЕС Даниил Богатырев рассказал о перспективах отправки украинских заробитчан чартерами в ЕС

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Многие страны испытывают нехватку в рабочей силе и планируют запускать специальные чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

С вопросом относительно возможности отправки украинских заробитчан чартерными рейсами в другие страны и влияние этого на эпидемиологическую ситуацию в стране «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Украинского института анализа и менеджмента политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что львиная доля украинских гастарбайтеров в ЕС работали в Польше (до 3,5 миллионов), а она пока не спешит открывать свою границу, продлевая запреты и карантинные ограничения

«Насколько мне известно, о готовности направить чартерный рейс за украинскими заробитчанами пока сообщила только Финляндия. Что же касается других стран, мне известно о том, что от руководства Германии звучали заявления о готовности принять украинских трудовых мигрантов после завершения эпидемии в этой стране.

Однако, необходимо понимать, что львиная доля украинских гастарбайтеров в ЕС работали в Польше (до 3,5 миллионов), а она пока не спешит открывать свою границу, продлевая запреты и карантинные ограничения. Какова будет ситуация в Польше после завершения эпидемии, пока так же не известно. Вполне возможно, что туда вернутся собственные трудовые мигранты, которые ранее массово работали в Британии и Германии. Как следствие, потребность в работниках с украинским паспортом существенно снизится.

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В этой связи, мне представляется, что окончательная картина того, куда и сколько трудовых мигрантов сможет выехать из Украины по окончанию эпидемии, пока не ясна. Однако, я выступаю за то, чтобы возможностей для трудовой эмиграции было как можно больше. В противном случае, в Украине просто не хватит рабочих мест для всех трудоспособных граждан, вернувшихся из Европы, и часть из них ринется в Киев, люмпенизируясь и подстёгивая развитие криминала», — отмечает Даниил Богатырев