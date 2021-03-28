Топ-3 правонарушений, за которые украинским заробитчанам грозит депортация

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За какие правонарушения чаще всего депортируют наших соотечественников нелегально работающих заграницей, а также какие налоги необходимо будет заплатить в Украине, чтобы не попасть на большие штрафы.

На сегодняшний день огромное количество украинцев работает за границей нелегально, чаще всего используя для въезда на территорию ЕС туристическую визу при этом не имея разрешения на работу и не открыв рабочую визу, информируют Экономические новости.

Трудовые мигранты не платят налоги ни в Украине, ни в той стране, где они неофициально работают. Но не всем заробитчанам удается остаться незамеченными для фискальных и правоохранительных органов.

На каких правонарушениях чаще всего попадаются наши соотечественники и за какие из них могут быть депортированы без права въезда в страну на достаточно длительный термин?

Одной из наиболее распространённых причин является отсутствие медицинской страховки и невозможность оказания медицинской помощи в экстренных и неотложных случаях. Именно в этом, случае правоохранительные органы без труда определяют нелегалов и депортируют их без промедления.

Второе частое нарушение – это отсутствие необходимой регистрации в миграционных органах страны на территорию которой въезжают наши граждане.

И третье правонарушение, за которое чаще всего можно вычислить украинских граждан, незаконно занимающихся трудовой деятельностью в другой стране – это неуплата штрафов за мелкие правонарушения.

Кроме того, нелегально работающие за границей украинцы, в большинстве своём не платят налоги ни в стране, в которой работают, ни в стране, гражданами которой являются.

По словам руководителя компании «Бейкер Тилли Украина» Александра Почкуна, работающие за границей граждане должны платить подоходный налог. Но, есть некоторые особенности в начислении налогов на трудовых мигрантов.

Так в случае, если наши соотечественники работают в стране, с которой подписано специальное соглашение, по возвращению необходимо заполнить декларацию и останется только компенсировать налоговую ставку.

А вот нелегально работающие граждане по возвращению должны будут платить налог по полной ставке. Но реальность такова, что большинство трудовых мигрантов не платят налог на родине, многие даже не знают о такой необходимости.

Напомним, по данным Государственной налоговой службы украинские заробитчане декларируют около 11 млрд грн при этом зарабатывая ежегодно порядка 330 млрд грн.

А это значит, что абсолютное большинство украинцев работающих за границей, не платят налоги в Украине.