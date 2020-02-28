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ВОЗ оценила риск распространения коронавируса как «очень высокий»

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ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокого»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что риск распространения коронавируса на глобальном уровне является «очень высоким», информирует enovosty.com/news.

В ВОЗ отмечают, что увеличение количества заболеваний и стремительное распространение коронавируса в разных странах вызывает серьезную озабоченность. Эпидемиологи ВОЗ внимательно следят за распространением опасного вируса и повысили оценку риска распространения до «очень высокого»

ВОЗ оценила риск распространения коронавируса как «очень высокий»

В ВОЗ также сообщили, что распространение коронавируса в основном происходит через контакты со знакомыми или другими людьми во время общения. На данный момент не существует доказательств того, что коронавирус COVID-19 свободно распространяется в обществе.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 108

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