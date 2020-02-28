В Украине улучшился индекс настроений МСП

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В Украине улучшился индекс настроений малого и среднего бизнеса

В Европейской бизнес ассоциации (EBA) во время презентации исследования сообщили, что индекс настроений малого и среднего бизнеса за последние 6 месяцев повысился с 2,7 до 3 баллов. Максимальное значение показателя оценивается в 5 баллов , информирует enovosty.com/news.

В опросе EBA принимало участие 639 представителей малого и среднего бизнеса. 40% опрошенных довольны состоянием дел в бизнесе. В прошлом году этот показатель был на уровне 31,4%. В то же время, 29,2% респондентов недовлетворены текущей ситуацией

58,7% опрошенных надеются на улучшение ситуации в течение 6 месяцев, из которых 56,6% хотят нанимать новых сотрудников, 61,2% будут увеличивать заработную плату, а 68,6% собираются дополнительно привлекать инвестиции.

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Основными факторами, которые оказывают негативное влияние на развитие бизнеса являются налоговая нагрузка (49,6%), высокий уровень коррупциии (46%) и администрирование налоговых платежей (31,4%).