Объединенный оркестр Нацполиции Украины триумфально выступил в Германии (ВИДЕО)

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Объединенный оркестр Нацполиции триумфально выступил в Берлине, Дрездене, Магдебурге и других немецких городах

В рамках фестиваля военных оркестров «Musikparade» Объединенный оркестр Нацполиции, в который входят музыкальные коллективы главных управлений Хмельницкой, Сумской и Донецкой областей, выступил в Берлине, Дрездене, Магдебурге и других немецких городах. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, информирует enovosty.com/news.

Украинский полицейский оркестр выступал рядом с оркестрами из Великобритании, Нидерландов, Германии, Молдовы и других стран. Музыканты сыграли 8 больших концертов в 5 городах: Берлине, Дрездене, Эрфурте, Котбусе и Маґдебурзи. Аудитория составила более 40 000 слушателей.

«В этом году мы впервые выступили таким мощным составом общей численностью в 60 человек. Кроме того, наши выступления на сцене прекрасно дополняли Народный коллектив мажореток «Альфа» и Хмельницкий академический муниципальный хор, — рассказывает руководитель проекта «Объединенный оркестр Национальной полиции Украины» Виктор Шайда. В ближайшее время музыканты снова отправляются в Германию, где в течение марта их ждут выступления еще в 11 городах.