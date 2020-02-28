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Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции в Украину

Главная » Последние новости » Новости общества » Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции в Украину
 
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Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции в Украину жителей стран Ближнего Востока

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из консульских учреждений в Украине и частными фирмами, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого «миграционного риска».

Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции в Украину

По результатам проведения следственных действий совместно с работниками Национальной полиции, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев. Решается вопрос о сообщение фигурантам подозрений в совершении уголовного преступления.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 442

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