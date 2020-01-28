Владимир Воля рассказал о санкциях Евросоюза против РФ за проведение «выборов» в Крыму

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Евросоюз расширил санкционный список за проведение Россией «выборов» в Крыму

С вопросом относительно влияния введения ЕС санкций на ситуацию с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что введение санкций не окажет влияния на ситуацию с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса

«Это скорее формальность по случаю выявления новых лиц, которые причастны к проведению незаконных выборов в аннексированном Крыму. Поэтому там добавили руководителя Севастопольской администрации, людей, причастных к избирательным комиссиям, и депутата Совета Федерации от Севастополя. То есть просто расширили санкционный список за счет вновь выявленных лиц, которые причастны к проведению или участвовали в этих незаконных выборах», — отмечает Владимир Воля