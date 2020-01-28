В харьковском метро полицейские изъяли у мужчины гранату Ф-1 (ВИДЕО)

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В харьковском метро полицейские изъяли у 39-летнего жителя пгт Васищево гранату Ф-1

В Харькове работники отдела полиции в вестибюле станции метро «Площадь Конституции» обнаружили гранату у 39-летнего жителя пгт Васищево. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует enovosty.com/news.

По адресу происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.