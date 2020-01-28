Украина получит €500 млн от Евросоюза

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Алексей Гончарук сообщил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша помощи от Евросоюза в размере 500 млн евро и ожидает поступления денежных средств уже в первом квартале 2020 года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша помощи от Евросоюза в размере 500 млн евро, информирует enovosty.com/news.

Гончарук сказал, что второй транш Евросоюза Украина должна получить уже в первом квартале 2020 года. Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что украинское правительство успешно справилось с имплементацией всех программ, необходимых для получения макрофинансовой помощи ЕС

Домбровскис также отметил, что ЕС приветствует предварительные договоренности, которые были достигнуты представителями Украины с руководством МВФ по новой программе в рамках механизма финансирования (Extended Fund Facilyty)

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