Ученые разгадали загадку людей без отпечатков пальцев

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Специалисты заявили, что действительно на нашей планете есть люди, у которых отсутствуют отпечатки пальцев.

Медики отмечают, что им удалось встретить таких людей несколько раз. Впервые об этом заявил дерматолог Питер Итин из США. К нему на прием записалась женщина, у которой внутренняя сторона рук была идеально гладкой. Врача это так поразило, что он пригласил ее пройти исследование в научном институте. В ходе было выяснено, что у американки произошла мутация в гене SMARCAD. При такой деформации просто у зародыша не формируются отпечатки пальца в утробе. Оказалось, что у всех ее близких родственников нет отпечатков пальцев, информирует enovosty.com/news.

Восемь лет назад ученым удалось отыскать еще 4 таких семьи, у которых присутствовала эта генетическая особенность. Это отклонение назвали адерматоглифия. Эксперты подчеркивают, что на здоровье это генетическое отклонение никакого влияние не имеет.