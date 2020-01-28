СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактной алкогольной продукции (ВИДЕО)

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В Ровно СБУ блокировала масштабный сбыт контрафактной алкогольной продукции

В Ровно Служба безопасности Украины блокировала масштабный сбыт опасной для здоровья и жизни граждан контрафактной алкогольной продукции, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей областного центра закупали алкосурогат у подпольных производителей. Подделку хранили в складских помещениях, расположенных в Киеве. Сбывали контрафакт под видом продукции известных марок через сеть розничной торговли.

Во время обысков в местах хранения фальсификата изъято более 48 000 бутылок различной емкости, более 2,5 тонны водочной продукции, 200 литров контрафактного коньяка, а также более 800 литров спирта. Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 4 миллиона гривен.

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Мероприятия по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией проводились совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области.