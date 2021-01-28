Игорь Ляшенко рассказал о целесообразности возврата школьников к оффлайн-обучению

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В мире наблюдается стремительный рост количества заболевших COVID-19 из-за появления новыш штаммов вируса

С вопросом относительно целесообразности возврата школьников к оффлайн-обучению на фоне стремительного роста в мире количества заболевших COVID-19 из-за появления новых штаммов вируса “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Центра проектных исследований «Уровень жизни» Игорю Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Ляшенко сообщает, что в карантинах школ есть два аспекта: медицинско-санитарный и социально-экономический

«О первом должны судить врачи и санитарные службы, устанавливая критерии для закрытия школ и перехода на онлайн-обучение. Собственно, так было всегда, и до ковида. Почти каждую зиму школы на какое-то время закрывались из-за эпидемий гриппа. Второй аспект должны учитывать власти: дети не в школе – это родитель не на работе, часто теряющий заработок. Обеспечение детей средствами для обучения дома – далеко не у всех семей есть возможность обеспечить детей персональными компьютерами, смартфоном и оплаченным интернетом. Качество учебы тоже важно – много школ и учителей не готовы вести уроки онлайн, не имеют навыков и не владеют методиками. Таким образом, правительство, вводя карантин и онлайн обучение должно учитывать, что критичней – уровень и угроза заболеваемости, социальные проблемы или экономические потери», — сообщает Игорь Ляшенко