Армия США получила модифицированный легендарный ударный вертолет Apache (ФОТО)

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Армия США получила новейшую версию вертолета Apache

В армии США сообщили, что военнослужащие получили модифицированный легендарный ударный вертолет Apache. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно обнародованной информации, 1-229-й штурмовой разведывательный батальон станет первым подразделением, получившим вертолет AH-64E(V6)Apache.

V6 оснащен открытыми системами, включая новейшие системы связи, навигации, датчиков и вооружения. Модель имеет несколько обновлений: усовершенствованная система Lockheed-Martin Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision System (MTADS/PNVS), которая включает в себя новый интегрированный инфракрасный лазер для упрощения целеуказания и расширенные возможности инфракрасного изображения.

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«GEN 3 DSA значительно повышает ценность Apache. Добавление сигнатуры в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR) и цветового зрения для наводчика значительно упрощает распознавание целей, сводя к минимуму недопонимание внутри кабины, команды или взвода. Он заполняет важные детали о цели и области вокруг нее, которых у нас раньше не было, сводя к минимуму риски взаимодействия», — сказал офицер Логан Фезерстон.

Члены экипажа могут получать видео с беспилотных авиационных систем, управлять датчиками и определять траекторию полета БПЛА. Члены экипажа также могут в реальном времени делиться ситуационной осведомленностью об оперативной обстановке и силах противника с солдатами на земле. Эта новая версия Apache представляет собой усовершенствованную платформу для вооружения и датчиков и является важным связующим звеном между сухопутными войсками, пилотируемыми и беспилотными самолетами.